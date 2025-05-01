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01.05.2025  09:45   Рита Парфенова

На околиці Харкова двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої

Увечері 30 квітня в Немишлянському районі Харкова внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі постраждали двоє чоловіків.

міна пелюстка

Близько 20:30 у Немишлянському районі Харкова стався підрив на невідомому вибуховому предметі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У результаті інциденту постраждали двоє місцевих жителів — чоловіки 1994 та 1998 років народження. Обоє отримали мінно-вибухові травми різного ступеня тяжкості. 

Наразі їм надається медична допомога, обставини події встановлюють фахівці.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько опівночі 30 квітня у Київському районі Харкова російський ударний безпілотник типу «Молнія» влучив в автозаправну станцію, спричинивши пожежу.

Тэги:  міна, харків
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