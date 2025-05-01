01.05.2025 09:09 Рита Парфенова

Атаки на Харківщину 30 квітня – 1 травня: постраждали 13 людей, зокрема 8 дітей

Упродовж доби внаслідок російських обстрілів зафіксовані влучання в житлові будинки, промислові об’єкти, склади й АЗС.



На фото: м. Південне

Фото: Поліція Харківської області

Протягом 30 квітня – 1 травня російські війська атакували Харків і область, застосувавши 28 ударних дронів і 20 керованих авіабомб. Унаслідок обстрілів травмовано 13 мирних мешканців, серед яких — 8 дітей. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У Харкові 30 квітня близько 23:38 внаслідок влучання дрона типу «Молнія» в автозаправну станцію виникла пожежа.

У Харківській області зафіксовано низку влучань:

05:20 , с. Гороховатка, Ізюмський район — горіла лісова підстилка на площі 700 кв. м;

, с. Гороховатка, Ізюмський район — горіла лісова підстилка на площі 700 кв. м; 06:50 , м. Південне, Харківський район — внаслідок удару шістьох дронів «Герань-2» пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, 5 приватних осель, 2 нежитлові будівлі та 6 автівок. Постраждали 13 людей;

, м. Південне, Харківський район — внаслідок удару шістьох дронів «Герань-2» пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, 5 приватних осель, 2 нежитлові будівлі та 6 автівок. Постраждали 13 людей; 06:52 , м. Балаклія, Ізюмський район — влучання дрона «Шахед» призвело до пошкодження 6 виробничих будівель, адміністративного корпусу та 6 житлових будинків. Також горіли будматеріали на площі 10 кв. м;

, м. Балаклія, Ізюмський район — влучання дрона «Шахед» призвело до пошкодження 6 виробничих будівель, адміністративного корпусу та 6 житлових будинків. Також горіли будматеріали на площі 10 кв. м; 12:45 , с. Новомиколаївка, Куп’янський район — обстріл з РСЗВ «Смерч» спричинив пожежу лісової підстилки та валежника на площі 800 кв. м;

, с. Новомиколаївка, Куп’янський район — обстріл з РСЗВ «Смерч» спричинив пожежу лісової підстилки та валежника на площі 800 кв. м; 16:28 , с. Піски-Радьківські, Ізюмський район — через авіаудар КАБ зайнялася лісова підстилка на площі 3,9 га;

, с. Піски-Радьківські, Ізюмський район — через авіаудар КАБ зайнялася лісова підстилка на площі 3,9 га; 17:08, с. Вище Солоне, Ізюмський район — внаслідок ще одного авіаудару КАБ горіли трава й очерет на площі 1,5 га.

У ніч на 1 травня в селищі Васищеве, Безлюдівська ТГ, було два удари дронами типу «Герань»:

02:10 — загорілися два вантажні автомобілі та частина виробничо-складської будівлі на площі 500 кв. м;

— загорілися два вантажні автомобілі та частина виробничо-складської будівлі на площі 500 кв. м; 02:16 — дрони влучили в іншу складську будівлю, спричинивши займання пакувальних матеріалів на площі 250 кв. м.

Ситуація залишається напруженою, атаки спрямовані як на житлові квартали, так і на об’єкти критичної інфраструктури.

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