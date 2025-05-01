Атаки на Харківщину 30 квітня – 1 травня: постраждали 13 людей, зокрема 8 дітей

Упродовж доби внаслідок російських обстрілів зафіксовані влучання в житлові будинки, промислові об’єкти, склади й АЗС.
Протягом 30 квітня – 1 травня російські війська атакували Харків і область, застосувавши 28 ударних дронів і 20 керованих авіабомб. Унаслідок обстрілів травмовано 13 мирних мешканців, серед яких — 8 дітей. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
У Харкові 30 квітня близько 23:38 внаслідок влучання дрона типу «Молнія» в автозаправну станцію виникла пожежа.
У Харківській області зафіксовано низку влучань:
У ніч на 1 травня в селищі Васищеве, Безлюдівська ТГ, було два удари дронами типу «Герань»:
Ситуація залишається напруженою, атаки спрямовані як на житлові квартали, так і на об’єкти критичної інфраструктури.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони зупинили ворожі штурми в районах Вовчанська, Петропавлівки, Глушківки, Новоосинового та Загризового.
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Сьогодні все у ваших руках – проявляйте рішучість і чіткість. Прийняті сьогодні рішення будуть практичними та перспективними.
У Харкові протягом дня переважатиме хмарна погода, сонце лише зрідка з’являтиметься з-за хмар. Опадів не очікується.
1 травня в Україні відзначається День весни і праці.
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