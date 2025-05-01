01.05.2025 08:06

На Харківщині зафіксовано вісім атак ворога: бойові дії тривали біля Вовчанська та Куп’янська

Сили оборони зупинили ворожі штурми в районах Вовчанська, Петропавлівки, Глушківки, Новоосинового та Загризового.

Протягом доби 29 квітня російські війська здійснили вісім атак на позиції Сил оборони на сході Харківської області.

На Харківському напрямку окупанти двічі намагалися прорватися через оборонні рубежі поблизу Вовчанська. Спроби ворога були зупинені українськими захисниками.

На Куп’янському напрямку зафіксовано шість штурмових дій противника. Бої тривали в районах населених пунктів Петропавлівка, Глушківка, Новоосинове та Загризове. Усі атаки були відбиті.

Ситуація залишається контрольованою. Сили оборони продовжують стримувати агресора та утримувати позиції.