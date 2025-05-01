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01.05.2025  08:29   Рита Парфенова

Російский БпЛА влучив в АЗС на півночі Харкова: спалахнула пожежа

У Київському районі Харкова російський безпілотник типу "Молнія" влучив в автозаправну станцію.

молния

Увечері 30 квітня в Київському районі Харкова зафіксовано влучання російського ударного дрона типу "Молнія" по автозаправній станції. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

Після влучання виникла пожежа, на місці працювали рятувальники.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони зупинили ворожі штурми в районах Вовчанська, Петропавлівки, Глушківки, Новоосинового та Загризового.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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