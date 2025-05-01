Російский БпЛА влучив в АЗС на півночі Харкова: спалахнула пожежа

У Київському районі Харкова російський безпілотник типу "Молнія" влучив в автозаправну станцію.
Увечері 30 квітня в Київському районі Харкова зафіксовано влучання російського ударного дрона типу "Молнія" по автозаправній станції. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ
Після влучання виникла пожежа, на місці працювали рятувальники.
За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.
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