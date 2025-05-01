Україна та США підписали угоду про копалини: створено спільний інвестиційний фонд

Україна та Сполучені Штати домовилися про співпрацю у видобутку природних ресурсів, включаючи нафту, газ, алюміній та графіт. Угода передбачає створення Інвестиційного фонду відбудови з рівноправним управлінням і без втрати контролю над українськими надрами.
Україна та США підписали угоду про співпрацю у сфері видобутку корисних копалин. Як повідомило агентство Bloomberg, документ передбачає пріоритетний доступ американських інвесторів до нових проєктів у галузі природних ресурсів, зокрема нафти, газу, алюмінію та графіту, передає РЕДПОСТ
Міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила підписання угоди та зазначила, що разом із міністром фінансів США Скоттом Бессантом було створено Інвестиційний фонд відбудови США–Україна. За її словами, угода гарантує, що надра залишаються у власності України, а партнерство з американською стороною буде рівноправним — жодна з країн не матиме переважаючого впливу на управління фондом.
Угода також передбачає:
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