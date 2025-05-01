01.05.2025 08:45 Рита Парфенова

Україна та США підписали угоду про копалини: створено спільний інвестиційний фонд

Україна та Сполучені Штати домовилися про співпрацю у видобутку природних ресурсів, включаючи нафту, газ, алюміній та графіт. Угода передбачає створення Інвестиційного фонду відбудови з рівноправним управлінням і без втрати контролю над українськими надрами.

Україна та США підписали угоду про співпрацю у сфері видобутку корисних копалин. Як повідомило агентство Bloomberg, документ передбачає пріоритетний доступ американських інвесторів до нових проєктів у галузі природних ресурсів, зокрема нафти, газу, алюмінію та графіту, передає РЕДПОСТ

Міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила підписання угоди та зазначила, що разом із міністром фінансів США Скоттом Бессантом було створено Інвестиційний фонд відбудови США–Україна. За її словами, угода гарантує, що надра залишаються у власності України, а партнерство з американською стороною буде рівноправним — жодна з країн не матиме переважаючого впливу на управління фондом.

Угода також передбачає:

недоторканність державної власності на компанії, зокрема Укрнафту та Енергоатом;

відсутність боргових зобов'язань для України;

внесення лише точкових змін до бюджетного кодексу;

наповнення фонду за рахунок доходів від нових ліцензій на розробку ресурсів;

податкові пільги для інвесторів;

залучення інноваційних технологій через агентство DFC.

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Президент США Дональд Трамп у коментарі телеканалу NewsNation заявив, що укладена угода забезпечить США вигоди, які «перевищують 350 мільярдів доларів». За його словами, саме таку суму попередній президент США Джо Байден передав Україні у вигляді готівки в і військової техніки. Він також наголосив, що американська присутність на об'єктах видобутку посилить безпеку України та зменшить ризики стороннього втручання.