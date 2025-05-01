1 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Через два роки 1 травня було оголошено Днем загальнонаціональної боротьби за права робітників. Пізніше на Міжнародному конгресі робітничих партій цей день було обрано для організації Міжнародної демонстрації. У 1890 році протести об'єднали робітників з Австрії, Чехії, Франції, Угорщини, Італії та інших країн. Кожного року на травневих демонстраціях працівники висували нові вимоги щодо покращення умов праці. Нині це свято відзначається у 80 країнах світу. У деяких європейських країнах цей день також відзначають як свято приходу весни.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні віряни вшановують пам’ять Благовірної Тамари, цариці Грузинської.



Наші пращури запалювали цього дня ритуальні вогнища, закликаючи літо.



Що не можна робити:

щось позичати. Якщо у цей день дати комусь гроші, то позика навряд чи повернеться;

важко працювати без крайньої необхідності;

братися за польові справи, якщо на вулиці не дуже гарна погода;

сваритися і тримати образу – це може притягнути хвороби й біди у ваше життя;

ігнорувати молитву. Навпаки варто помолитися за мир і за здоров'я рідних.

За Юліанським календарем, 1 травня православна церква вшановує пам’ять Косми Халкідонського.



У народі цей день називали «Козьма-городник», оскільки земля вже достатньо прогрілася, щоб розпочинати посадку в полі та на городі.



Крім того, наші предки вірили, що всі трави в цей день мають цілющу силу, тому вирушали в ліс, щоб зібрати рослини. Робити це намагалися у повній тиші.



Що не можна робити: