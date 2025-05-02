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02.05.2025  10:15   Віталій Хіневич

Ігор Терехов вітає харківських науковців з обранням до НАН України

Міський голова Ігор Терехов вітає харківських вчених, яких 1 травня було обрано дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами Національної академії наук України.


Ігор Терехов вітає харківських науковців з обранням до НАН України
«Харків по праву вважається одним з провідних центрів української науки. Своїм інтелектуальним потенціалом, фундаментальними дослідженнями та унікальними розробками ви послідовно зміцнюєте авторитет нашого міста, формуєте майбутнє країни навіть у найскладніші часи.
 
Ваше визнання на рівні НАН України - велика честь для Харкова. Дякую вам за відданість справі, за щоденну кропітку працю, за збереження і примноження наукових традицій! Бажаю нових досягнень, сил і натхнення для того, щоб і надалі служити науці, Харкову та Україні!» - говориться у привітанні. 
 
Дійсними членами (академіками) НАН України стали директор Радіоастрономічного інституту НАН України В’ячеслав Захаренко, перший заступник генерального директора з наукової роботи ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАН України» Валентин Чебанов, завідувач відділу Інституту теоретичної фізики ім. О. І. Ахієзера ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України Олександр Корчин та завідувач кафедри фізичної хімії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Микола Мчедлов-Петросян. 
 
Членами-кореспондентами НАН України обрано завідувача кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» В’ячеслава Харченка, в. о. директора Фізико-технічного інституту ім. Б. І. Вєркіна НАН України Олександра Долбина, провідного наукового співробітника Інституту теоретичної фізики ім. О. І. Ахієзера ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України Андрія Сотнікова та директора Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України Володимира Литвиненка. 
 
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Тэги:  харків, ігор терехов
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