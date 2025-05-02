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02.05.2025  09:50   Віталій Хіневич

На Харківщині жінка підпалила суху траву: чим усе скінчилося

1 травня в селі Есхар Чугуївського району сталася пожежа, спричинена необережним поводженням з вогнем.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Жінка розпалила багаття на відкритій території, що призвело до займання сухої рослинності.
 
Завдяки оперативному реагуванню підрозділів ДСНС, пожежу було ліквідовано, не допустивши її поширення на житлові будинки.
 
На громадянку, яка спричинила пожежу, рятувальниками було складено адміністративний протокол за порушення вимог пожежної безпеки.
 
Надзвичайники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо під час весняно-літнього пожежонебезпечного періоду. 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові сталася пожежа у фітнес-центрі.
 
Тэги:  події, харків
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