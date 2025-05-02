02.05.2025 09:25 Віталій Хіневич

Погодні умови квітня в Харківській області: синоптики підбили підсумки

Погода квітня поточного року була нестійкою з дефіцитом опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Сумарна кількість опадів становила всього 8 – 25 мм або 23 – 60% кліматичної норми, переважно дощі пройшли в першій декаді.

У цілому погодні умови, які спостерігалися упродовж місяця, були здебільшого задовільними для вегетації основних сільськогосподарських культур.

13 – 14 квітня на території Харківської області відбувся перехід середніх добових температур повітря через +10° у бік підвищення, що близько до середніх строків, тобто у рослин розпочалися активні ростові процеси.

В кінці першої та в кінці третьої декад квітня, внаслідок затоку холодного повітря відбулося значне зниження температурних показників, спостерігалися тривалі інтенсивні заморозки, відмічалося пошкодження листя у рослин ярих зернових культур, соняшнику та кукурудзи, також були пошкоджені квітки та зав’язь абрикосу.

Через відсутність ефективних опадів відбувалося зменшення запасів продуктивної вологи в усіх шарах ґрунту під усіма культурами. Вологозапаси на кінець місяця були переважно на рівні задовільних, подекуди під озиминою – недостатніми.

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