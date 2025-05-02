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02.05.2025  08:50   Віталій Хіневич

Харківщина на ранок 2 травня: оперативна інформація від ХОВА

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах Харківщини. Загалом упродовж доби ворог застосував 3 керовані авіаційні бомби, 4 БпЛА типу «Шахед» та 2 БпЛА типу «Молнія».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
07:47 - Куп'янський р-н, Куп'янська громада, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу КАБ горіла балка перекриття житлового будинку на площі 5 м.кв.
 
11:52 - м. Харків. Влучання БпЛА типу «Молнія» на відкриту територію.
 
13:32 - Харків. Влучання БпЛА типу «Молнія» на відкриту територію.
 
18:04 - Куп'янський р-н., Вільхуватська ТГ, с. Вільхуватка. Внаслідок влучання КАБ в огород приватного домоволодіння, загинула 54-річна жінка. Пошкоджено 4 приватних житлових будинки.
 
02:45 - Лозівський р-н., Близнюківська ТГ, с. Миколаївка Перша. Внаслідок влучання БпЛА типу «Шахед» в огород приватного домоволодіння горіла трава та дрова на площі 5 м.кв. Постраждала 72-річна жінка. Пошкоджено приватний житловий будинок та господарчу споруду.
 
Протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.
 
Минулої доби на Харківському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Тополі та в бік Нововасилівки й Липців.
 
На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Нова Кругляківка та Загризове.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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