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02.05.2025  08:15   Віталій Хіневич

За добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами

Протягом доби з 1 по 2 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 65 оперативних виїздів.


За добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Вранці ворожа авіабомба, скинута на м. Куп'янськ, спричинила пожежу у приватній оселі. Там горіла балка перекриття на площі 5 м кв. Постраждалих немає.
 
Вночі проти 2 травня ворожий БпЛА влучив на територію приватного домоволодіння у селі Миколаївка Перша Близнюківської громади Лозівського району. Внаслідок вибуху 72-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, зайнялась суха трава та дрова на площі 5 м кв. Також пошкоджено приватний житловий будинок та господарчу споруду.
 
Під час проведення перевірки місця влучання ворожої авіабомби на території приватного домоволодіння селі Вільхуватка Харківського району виявлено тіло загиблої жінки, 1971 року народження. Також зафіксовані пошкодження 4 приватних житлових будинків.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через куріння спалахнула пожежа: постраждала пенсіонерка.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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