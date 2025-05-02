02.05.2025 07:30 Рита Парфенова

2 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Якщо ви любите рибу тунець, то можете сміливо відзначити в календарі червоним 2 травня.

Святкувати Міжнародний день тунця запропонували країни Тихоокеанського регіону, оскільки вони сильно залежать від «тунцевих» ресурсів не лише щодо харчування, а й у межах своїх економік.



День покликаний нагадати суспільству у тому, наскільки важливо правильно керувати рибним промислом, про цінність тунця і основні загрози популяціям цієї риби.



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Щороку 2 травня члени клубу любителів Нессі закликають зустрічати Міжнародний день Лох-Неського чудовиська.



Святкування на честь озерного чудовиська присвячено першому газетному повідомленню про монстра: 2 травня 1933 року газета Inverness Courier опублікувала докладну розповідь подружжя Маккей, які нібито бачили Нессі.

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Серед прихильників книг про Гаррі Поттера існує традиція відзначати Міжнародний день Гаррі Поттера щороку 2 травня. Цей день визнаний у віртуальному світі за велінням письменниці Джоан Роулінг, яка створила цю улюблену серію книг. Це свято символізує боротьбу Гаррі Поттера зі злом у образі Волан-де-Морта і його перемогу.

Шанувальники Гаррі Поттера святкують цей день, читаючи книги та дивлячись фільми про чарівника. Деякі можуть переодягнутись у чорну мантію або жартувати над "маглами" – терміном, який використовується у книгах для звичайних людей, які не володіють магією.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського.

Згідно з народними прикметами цього дня починають співати солов'ї. Якщо почути їхній спів — то людина буде жити довго та щасливо. Всією сім'єю було прийнято збиратися за вечерею, на яку готували яєчню з салом. Останніми за традицією пригощалися літні люди, а першими діти.

Що не можна робити:

розповідати про свої сни;

робити так, щоб цього дня був порожний гаманець;

після заходу сонця перераховувати гроші.

За Юліанським календарем, 2 травня православна церква вшановує пам’ять Іоанна Ветхопещерника.

У давнину цього дня випікали пироги з різноманітними наинками. Це був своєрідний обряд для залучення багатого врожаю.

Що не можна робити:

заздрити іншим. Озирніться довкола, щоб роздивитись власне щастя;

день варто провести у спокійній обстановці без сварок та конфліктів.

Також цього дня

1509 – іспанцями засновано Сан-Хуан, нині головне місто Пуерто-Ріко.



1519 – помер Леонардо да Вінчі, універсальний геній доби Відродження.



1859 – народився Джером Клапка Джером, англійський письменник.



1892 – у Києві запустили електричний трамвай, перший у Російській імперії.



1902 – у Франції був показаний перший у світі науково-фантастичний фільм – "Подорож на Місяць".



1903 – народився Бенджамін Спок, американський педіатр. Спок – перший дитячий лікар, який вивчав психоаналіз із позиції розуміння вимог дітей у сімейних відносинах. Саме його новаторські думки про виховання дітей змусили багатьох батьків бути значно ніжнішими, гнучкішими ставитися до своїх дітей і вважати їх справжніми особистостями.



1946 – народився Девід Суше, британський актор з литовсько-білоруським корінням, відомий роллю детектива Пуаро в однойменному серіалі.



1972 – народився Дуейн "Скеля" Джонсон, американський актор ("Цар скорпіонів", "Зубна фея"), а також відомий рестлер.



1975 – народився Девід Бекхем, англійський футболіст, півзахисник.



2004 – в Інтернеті з'явився новий мережевий хробак «Sasser», який заражав операційні системи Windows XP та Windows 2000.



2011 – спецслужби США ліквідували терориста №1 Усаму бін Ладена.



2014 – протистояння в Одесі 2 травня 2014 року. За офіційними даними, загинуло 48 осіб, за неофіційними 116.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Зоя, Михайло, Роман.

за Юліанським календарем: Антон, Віктор, Георгій (Єгор, Юрій), Іван, Мотрона, Никифор, Семен, Христофор, Ян.