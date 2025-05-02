У Харкові сталася пожежа у фітнес-центрі

Формула успіху дня: спочатку подумати, потім діяти. Є шанс навести лад у справах і вчасно розгледіти чужі інтриги.

Небо над Харковом затягнуть хмари вже зранку, і така погода триматиметься майже весь день. Лише ближче до вечора можливе часткове прояснення. Опадів синоптики не прогнозують — день мине сухо.