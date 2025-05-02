    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові сталася пожежа у фітнес-центрі
02.05.2025  08:30   Віталій Хіневич

У Харкові сталася пожежа у фітнес-центрі

Займання сталося 1 травня у Салтівському районі, рятувальники вивели на свіже повітря відвідувачів та працівників закладу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
О 14:08 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у фітнес-центрі, розташованому в Салтівському районі Харкова. 
 
Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалось вчасно врятувати із задимленої зони 15 відвідувачів та членів персоналу. 
 
Горіло дерев'яне облицювання стелі лазні на площі 4 м кв. Причина виникнення загоряння встановлюється.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.05 Надзвичайні події На Харківщині жінка підпалила суху траву: чим усе скінчилося 01.05 Надзвичайні події На Харківщині розшукували чотирирічного хлопчика 01.05 Надзвичайні події У Харкові врятували пса, що злякався вибухів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 