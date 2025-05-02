02.05.2025 11:40 Віталій Хіневич

На Харківщині викрили наркозбувача, який розповсюджував заборонені речовини

Чоловік приїхав до селища Слобожанське Чугуївського району Харківської області й розклав у населеному пункті 30 схованок з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейські виявили та вилучили всі «закладки», які зловмисник сховав. Крім того, під час поверхневої перевірки у правопорушника знайшли ще 16 згортків із речовиною.

Працівники поліції встановили, що 42-річний правопорушник є мешканцем міста Балаклія Харківської області й раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Слідчий відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області повідомив зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові сталася пожежа у фітнес-центрі.