02.05.2025 12:15
Молодіжний культурний фестиваль стартує у Харкові
Фестиваль «Харків: культурний» пройде з 5 травня по 7 червня у Харкові.
Захід охопить чотири основні напрямки: літературу, театр і кіно, танці, музику.
Протягом місяця в місті проходитимуть тематичні заходи, зокрема літературні та музичні вечори, кіноперегляди, акторські майстер-класи, танцювальні батли тощо.
Перший тиждень фестивалю буде присвячений літературі. У програмі - лекція про будинок «Слово» та його мешканців, вечір сучасної лірики, а також зустріч з харківською письменницею та засновницею артхабу MAK Анастасією Маттіас, яка поділиться практичними порадами щодо написання текстів та їх промоції.
Зареєструватися на заходи можна за посиланням
. Вхід - вільний.
Фестиваль організований постійною комісією з питань розвитку культури Молодіжної ради при Харківському міському голові за підтримки Департаменту культури та Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту.
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