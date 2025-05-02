02.05.2025 12:15

Молодіжний культурний фестиваль стартує у Харкові

Фестиваль «Харків: культурний» пройде з 5 травня по 7 червня у Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Захід охопить чотири основні напрямки: літературу, театр і кіно, танці, музику.

Протягом місяця в місті проходитимуть тематичні заходи, зокрема літературні та музичні вечори, кіноперегляди, акторські майстер-класи, танцювальні батли тощо.

Перший тиждень фестивалю буде присвячений літературі. У програмі - лекція про будинок «Слово» та його мешканців, вечір сучасної лірики, а також зустріч з харківською письменницею та засновницею артхабу MAK Анастасією Маттіас, яка поділиться практичними порадами щодо написання текстів та їх промоції.

Зареєструватися на заходи можна за посиланням . Вхід - вільний.

Фестиваль організований постійною комісією з питань розвитку культури Молодіжної ради при Харківському міському голові за підтримки Департаменту культури та Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові проходить плакатна акція «REIMAGINE».