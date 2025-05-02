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02.05.2025  12:30   Віталій Хіневич

У Харківській області рятувальники визволили чоловіка з-під мостового крану

2 травня на одному з підприємств у місті Мерефа Харківської області сталася надзвичайна подія.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Під час проведення ремонтних робіт на висоті близько 8 метрів 68-річний працівник потрапив у пастку — його ногу затиснуло конструкцією працюючого мостового крану. 
 
На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС. За допомогою спеціального спорядження вони дісталися до потерпілого, вивільнили його кінцівку та обережно транспортували чоловіка на землю за допомогою автодрабини. 
 
Медики госпіталізували постраждалого до місцевого лікувального закладу. Обставини події з’ясовуються.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові сталася пожежа у фітнес-центрі.
 
Тэги:  події, харків
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