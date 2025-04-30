30.04.2025 18:08 Мирон Зелений

У Харкові проходить плакатна акція «REIMAGINE» (фото)

У Художній галереї імені Генріха Семирадського проходить плакатна акція «REIMAGINE».



Фото: Василь Голосний /



"Міжнародна трієнале екоплаката «4-й Блок» презентують проєкт — Плакатна акція «REIMAGINE» в Художній галереї імені Генріха Семирадського. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ "Міжнародна трієнале екоплаката «4-й Блок» презентують проєкт — Плакатна акція «REIMAGINE» в Художній галереї імені Генріха Семирадського.

У реаліях повномасштабної війни в Україні, «4-й Блок» звертається до мови екологічного плаката, щоб осмислити сучасні виклики та донести виразними візуальними засобами жорстоку правду про події в країні. Ці плакати є попередженням про небезпеку воєн для всього живого на нашій планеті.

Основна тема ХІІ Міжнародної трієнале — ідея Reimagine: переуявлення, переосмислення усього, що стосується людини, суспільства, природи, нашого життя зараз й у майбутньому під кутом трагічних реалій сьогодення. Сьогодні, коли людство стоїть над прірвою чергової світової війни, переосмислення стало життєвою необхідністю.

Засновник проєкту Асоціація дизайнерів-графіків «4-й БЛОК» разом із партнерами, серед яких ЦСМ «ЄрміловЦентр», НАМ України (Східне відділення), ХДАДМ і Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна презентують новий проєкт.

Запрошуємо харків’ян та гостей міста на плакатну акцію, що за допомогою потужних візуальних образів спонукає до роздумів над руйнівними наслідками війни для довкілля в Україні та переосмислення ролі людини в глобальній екосистемі" - йдеться у презентації плакатної акції «REIMAGINE».

Виставка триває до 10 травня 2025 року за адресою: Майдан Свободи, 6 з вівторка по суботу, з 12 по 18 годину.

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