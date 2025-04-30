30.04.2025 18:32 Дмитро Колонєй

У Харкові визначили, які постраждалі будинки будуть відновлені у першу чергу

У Харкові депутати затвердили перелік проєктів і заходів, фінансування яких буде здійснюватися у 2025 році.

Як повідомляє РЕДПОСТ , ці об'єкти ремонтуватимуть за рахунок субвенції з державного бюджету. Раніше цей перелік був погоджений Міністерством розвитку громад та територій України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

До нього увійшли 14 об’єктів:

вул. Наталії Ужвій, 72 (ЖК «ФЛОРА-12» та ЖК «ФЛОРА-13»), 88,

вул. Ахієзерів, 4,

вул. Нескорених, 20/321,

вул. Леся Сердюка, 16, 50, 54,

вул. Кричевського, 37, 39, 41, 42,

вул. Мироносицька, 54 та

вул. Соборності України, 236.

За словами міського голови Ігоря Терехова, на капітальні ремонти цих багатоквартирних будинків передбачено 1 млрд грн. Мер наголосив, що міська влада продовжує шукати ресурси на відбудову пошкодженого житла, і перелік будинків, у яких цього року плануються аварійно-відновлювальні заходи, буде розширений.