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30.04.2025  18:32   Дмитро Колонєй

У Харкові визначили, які постраждалі будинки будуть відновлені у першу чергу

У Харкові депутати затвердили перелік проєктів і заходів, фінансування яких буде здійснюватися у 2025 році.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, ці об'єкти ремонтуватимуть за рахунок субвенції з державного бюджету. Раніше цей перелік був погоджений Міністерством розвитку громад та територій України. 
 
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До нього увійшли 14 об’єктів:
 
  • вул. Наталії Ужвій, 72 (ЖК «ФЛОРА-12» та ЖК «ФЛОРА-13»), 88,
  • вул. Ахієзерів, 4,
  • вул. Нескорених, 20/321,
  • вул. Леся Сердюка, 16, 50, 54,
  • вул. Кричевського, 37, 39, 41, 42,
  • вул. Мироносицька, 54 та
  • вул. Соборності України, 236. 
 
За словами міського голови Ігоря Терехова, на капітальні ремонти цих багатоквартирних будинків передбачено 1 млрд грн. Мер наголосив, що міська влада продовжує шукати ресурси на відбудову пошкодженого житла, і перелік будинків, у яких цього року плануються аварійно-відновлювальні заходи, буде розширений.
 
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ розповідав про хід відновлення будинків постраждалих через ворожі обстріли.
 
Тэги:  ремонт, будинки, харків, відновлення, агрессия россии
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