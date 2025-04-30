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30.04.2025  18:52   

Харків'янин погрожував представникам ТЦК ножем

Як стався конфлікт, у якому брав участь харків'янин, розповіли правоохоронці.

Погрожував представникам ТЦК ножем чоловік під час перевірки: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, інцидент стався у Новобаварському районі 29 квітня 2025 року. Тоді до відділу поліції надійшло повідомлення від оператора «102» про те, що під час перевірки облікових документів представниками ТЦК  29-річний чоловік поводив себе агресивно та діставши ніж погрожував його застосуванням.
 
Погрожував представникам ТЦК ножем чоловік під час перевірки: Новини Харкова
 
Про це, коли приїхали поліцейські розповів та відзеркалив у заяві співробітник Шевченківського РТЦК та СП. Речовий доказ – ніж - вилучено. Відкрито кримінальну справу про погрозу вбивством. Містянину погрожує пробаційний нагляд на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк. Ведеться слідство.
 
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Нагадаємо, раныше РЕДПОСТ писав, що у Харкові жінка витягла свого чоловіка з автівки ТЦК.
 
Тэги:  кримінал, моіблізація, харків, тцк, агрессия россии
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