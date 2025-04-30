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30.04.2025  17:50   

Низку меморіальних дошок встановлять у Харкові

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 30 квітня, підтримав рішення про встановлення низки меморіальних дошок.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Так, будуть встановлені пам’ятні знаки загиблим випускникам закладів загальної середньої освіти міста Харкова, які захищали Україну від збройної агресії рф. Для увічнення пам’яті про них на фасадах шкіл буде розміщено 14 меморіальних дошок. 
 
Крім того, виконком схвалив встановлення пам'ятного знаку колишньому ректору Харківського національного університету будівництва та архітектури (2008-2019), лауреату Державної премії України в галузі архітектури Юрію Шкодовському. Меморіальну дошку встановлять на фасаді будівлі навчального корпусу вишу.
 
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Тэги:  харків
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