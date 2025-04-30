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30.04.2025  17:24   Дмитро Колонєй

У Харкові можна зробити щеплення тваринам проти сказу: коли та де саме

Стало відомо на яких дільницях КП «Житлокомсервіс» проводитимуться профілактичні заходи у Харкові.


У Харкові можна зробити щеплення тваринам проти сказу: коли та де саме
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини з 1 по 10 травня 2025 року робитимуть тваринам щеплення проти сказу за наступними адресами:
 
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Салтівський район: 

  • пр. Тракторобудівників, 114-а – з 10:00 до 13:00 6 травня;
  • пр. Тракторобудівників, 71-в – з 11:00 до 13:00 9 травня. 

Шевченківський район: 

  • вул. Дерев’янка, 7 – з 13:00 до 15:00 6 травня;
  • пр. Науки, 78 – з 13:00 до 15:00 7 травня;
  • вул. Ляпунова, 7 – з 13:00 до 15:00 8 травня.

Київський район:

  • вул. Старошишківська, 12 – з 14:00 до 16:00 1 травня;
  • пров. Короленка, 19 – з 14:00 до 16:00 2 травня;
  • вул. Валентинівська, 11 – з 14:00 до 16:00 5 травня;
  • вул. Метробудівників, 4 – з 14:00 до 17:00 6 травня;
  • вул. Гвардійців-Широнінців, 114 – з 14:00 до 17:00 6 травня;
  • вул. Вальтера, 7-а – з 14:00 до 16:00 7 травня.

Слобідський район: 

  • вул. Дмитра Коцюбайла, 2 – з 15:00 до 17:00 5 травня;
  • Фесенківський в'їзд, 12 – з 15:00 до 17:00 6 травня;
  • вул. Сергія Тимошенка, 13 – з 15:00 до 17:00 7 травня;
  • бул. Жасминовий, 14-б – з 15:00 до 17:00 8 травня;
  • пр. Льва Ландау, 16 – з 15:00 до 17:00 9 травня.

Індустріальний район: 

  • - пр. Архітектора Альошина, 27 – з 14:00 до 16:00 2 травня;
  • - вул. Велика Кільцева, 8 – з 14:00 до 16:00 6 травня;
  • - вул. Миру, 2 – з 14:00 до 16:00 9 травня.

Немишлянський район: 

  • вул. Бригади Хартія, 49-д – з 14:00 до 16:00 7 травня;
  • вул. Бригади Хартія, 25 – з 13:00 до 15:00 8 травня.
У разі неможливості проведення вакцинації в зазначені години власники тварин можуть звернутися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові співробітницю приватного підприємства вкусив хворий на сказ безпритульний кіт.
 
Тэги:  допомога, тварини, харків
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