30.04.2025 17:24 Дмитро Колонєй
У Харкові можна зробити щеплення тваринам проти сказу: коли та де саме
Стало відомо на яких дільницях КП «Житлокомсервіс» проводитимуться профілактичні заходи у Харкові.
У Харкові можна зробити щеплення тваринам проти сказу: коли та де саме
Як повідомляє РЕДПОСТ
, фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини з 1 по 10 травня 2025 року робитимуть
тваринам щеплення проти сказу за наступними адресами:
Салтівський район:
-
пр. Тракторобудівників, 114-а – з 10:00 до 13:00 6 травня;
-
пр. Тракторобудівників, 71-в – з 11:00 до 13:00 9 травня.
Шевченківський район:
-
вул. Дерев’янка, 7 – з 13:00 до 15:00 6 травня;
-
пр. Науки, 78 – з 13:00 до 15:00 7 травня;
-
вул. Ляпунова, 7 – з 13:00 до 15:00 8 травня.
Київський район:
-
вул. Старошишківська, 12 – з 14:00 до 16:00 1 травня;
-
пров. Короленка, 19 – з 14:00 до 16:00 2 травня;
-
вул. Валентинівська, 11 – з 14:00 до 16:00 5 травня;
-
вул. Метробудівників, 4 – з 14:00 до 17:00 6 травня;
-
вул. Гвардійців-Широнінців, 114 – з 14:00 до 17:00 6 травня;
-
вул. Вальтера, 7-а – з 14:00 до 16:00 7 травня.
Слобідський район:
-
вул. Дмитра Коцюбайла, 2 – з 15:00 до 17:00 5 травня;
-
Фесенківський в'їзд, 12 – з 15:00 до 17:00 6 травня;
-
вул. Сергія Тимошенка, 13 – з 15:00 до 17:00 7 травня;
-
бул. Жасминовий, 14-б – з 15:00 до 17:00 8 травня;
-
пр. Льва Ландау, 16 – з 15:00 до 17:00 9 травня.
Індустріальний район:
-
- пр. Архітектора Альошина, 27 – з 14:00 до 16:00 2 травня;
-
- вул. Велика Кільцева, 8 – з 14:00 до 16:00 6 травня;
-
- вул. Миру, 2 – з 14:00 до 16:00 9 травня.
Немишлянський район:
-
вул. Бригади Хартія, 49-д – з 14:00 до 16:00 7 травня;
-
вул. Бригади Хартія, 25 – з 13:00 до 15:00 8 травня.
У разі неможливості проведення вакцинації в зазначені години власники тварин можуть звернутися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини.
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