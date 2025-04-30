30.04.2025 17:24 Дмитро Колонєй

У Харкові можна зробити щеплення тваринам проти сказу: коли та де саме

Стало відомо на яких дільницях КП «Житлокомсервіс» проводитимуться профілактичні заходи у Харкові.



У Харкові можна зробити щеплення тваринам проти сказу: коли та де саме



Як повідомляє РЕДПОСТ , фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини з 1 по 10 травня 2025 року робитимуть тваринам щеплення проти сказу за наступними адресами:

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Салтівський район:

пр. Тракторобудівників, 114-а – з 10:00 до 13:00 6 травня;

пр. Тракторобудівників, 71-в – з 11:00 до 13:00 9 травня.

Шевченківський район:

вул. Дерев’янка, 7 – з 13:00 до 15:00 6 травня;

пр. Науки, 78 – з 13:00 до 15:00 7 травня;

вул. Ляпунова, 7 – з 13:00 до 15:00 8 травня.

Київський район:

вул. Старошишківська, 12 – з 14:00 до 16:00 1 травня;

пров. Короленка, 19 – з 14:00 до 16:00 2 травня;

вул. Валентинівська, 11 – з 14:00 до 16:00 5 травня;

вул. Метробудівників, 4 – з 14:00 до 17:00 6 травня;

вул. Гвардійців-Широнінців, 114 – з 14:00 до 17:00 6 травня;

вул. Вальтера, 7-а – з 14:00 до 16:00 7 травня.

Слобідський район:

вул. Дмитра Коцюбайла, 2 – з 15:00 до 17:00 5 травня;

Фесенківський в'їзд, 12 – з 15:00 до 17:00 6 травня;

вул. Сергія Тимошенка, 13 – з 15:00 до 17:00 7 травня;

бул. Жасминовий, 14-б – з 15:00 до 17:00 8 травня;

пр. Льва Ландау, 16 – з 15:00 до 17:00 9 травня.

Індустріальний район:

- пр. Архітектора Альошина, 27 – з 14:00 до 16:00 2 травня;

- вул. Велика Кільцева, 8 – з 14:00 до 16:00 6 травня;

- вул. Миру, 2 – з 14:00 до 16:00 9 травня.

Немишлянський район:

вул. Бригади Хартія, 49-д – з 14:00 до 16:00 7 травня;

вул. Бригади Хартія, 25 – з 13:00 до 15:00 8 травня.

У разі неможливості проведення вакцинації в зазначені години власники тварин можуть звернутися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини.