30.04.2025 17:05 Віталій Хіневич

У Харкові замінили 3,9 кілометрів водопроводів

Бригади комплексу «Харківводопостачання» цього року вже замінили 3.9 км зовнішніх водопровідних мереж.

Технічно зношені водоводи відновили на 78 ділянках. Понад 1.1 км магістралів замінили у Салтівському районі, 0.7 км – у Слобідському. Планові перекладання трубопроводів продовжуються у всіх районах міста, передає РЕДПОСТ.

Зокрема, ремонтники закінчили заміну 42-метрової аварійної ділянки водоводу на перехресті вулиць Зброярської та Благовіщенської у Холодногірському районі. На мережах також капітально відновили оглядовий колодязь із встановленням нового обладнання. Триває благоустрій місця робіт. А загалом у Холодногірському районі оновили 0.4 км трубопроводів.

На стадії завершення заміщення 50 метрів гілки трубопроводу по вулиці Баркалова в Новобаварському районі. Дана магістраль забезпечує водою 20 вулиць приватного сектора та понад 30 багатоповерхових будинків. Роботи виконуються без вимкнення послуг. Одночасно із заміною ділянки трубопроводу намітили оновлення оглядових колодязів та обладнання. Загалом у Новобаварському районі вже переклали 0.35 метрів зовнішніх мереж, водопостачання відновили за 8 адресами.

Аварійно-відновлювальні бригади комплексу продовжують виконувати всі планові, аварійні та ревізійні роботи на об'єктах водопровідного господарства. Так з початку року відремонтували 533 водопровідні колонки, замінили 190 люків, встановили 173 пожежні гідранти та 98 засувок.

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