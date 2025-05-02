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02.05.2025  15:00   Віталій Хіневич

У Немишлянському районі ремонтують водопровідні мережі

З початку року бригади зовнішніх водопровідних мереж Немишлянського району КП «Харківводоканал» ліквідували 107 аварійних ситуацій на водогонах і капітально відремонтували 82 оглядові колодязі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначив начальник районної служби Павло Гладков, нещодавно фахівці оперативно усунули дві складні аварії на трубопроводах на вулицях Бригади Хартія та Заповідній. Роботи виконували без відключення водопостачання.
 
За його словами, паралельно з проведенням ремонтних та профілактичних заходів велика увага приділяється заміні аварійних ділянок мереж. Так, цього року в районі оновили 260 м водоводів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові замінили 630 метрів мереж водовідведення.
 
Тэги:  жкг, харків
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