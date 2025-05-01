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01.05.2025  16:00   Віталій Хіневич

У Харкові замінили 630 метрів мереж водовідведення

Бригади комплексу «Харківводовідведення» цього року переклали 630 метрів технічно зношених та пошкоджених каналізаційних трубопроводів.

 
Як повідомив заступник директора з виробництва комплексу Ігор Плотніков, у ході заходів здійснюється не лише заміна ділянок трубопроводів, а й проводиться комплексне відновлення оглядових колодязів та обладнання – капітально відремонтували 214 колодязів із заміною люків та плит перекриття. Роботи ведуться планово у всіх районах міста, передає РЕДПОСТ.
 
«Зокрема, завершено багатоетапні роботи в Київському районі по проспекту Жуковського, де оновили 277 метрів колекторів діаметром 500 мм. У Слобідському районі на вулиці Ньютона замінили 50 метрів мереж водовідведення діаметром 400 мм. А у Холодногірському районі на вулиці Ігоря Муратова переклали 34 метри трубопроводу. Ремонтники забезпечені всім необхідним – спецтехнікою, обладнанням, високоякісними матеріалами, а тому виконуємо роботи у встановлені терміни», - зазначив Ігор Плотніков.
 
Також він поділився, що з початку року механічним та гідродинамічним способами прочищено 59 кілометрів міських мереж водовідведення. Тут особлива увага приділяється профілактичному очищенню трубопроводів, що приймають стоки в густонаселених районах міста Харкова. Такий підхід запобігає виникненню аварійних ситуацій та дозволяє утримувати систему водовідведення у цей складний час у належному стані.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові ліквідовують наслідки масованого обстрілу 29 квітня.
 
Тэги:  жкг, харків
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