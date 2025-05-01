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01.05.2025  13:09   Рита Парфенова

У Харкові ліквідовують наслідки масованого обстрілу 29 квітня (фото)

Комунальники працюють у трьох районах міста, де внаслідок вечірніх ударів 29 квітня було зруйновано вікна, балкони, двері та дахи в багатоповерхівках.

У Харкові комунальники ліквідовують наслідки обстрілів
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У Харкові тривають відновлювальні роботи після чергових російських атак. Найбільших руйнувань зазнали Київський, Слобідський і Салтівський райони. Саме там ввечері 29 квітня було пошкоджено щонайменше 154 будівлі.
 
У Харкові комунальники ліквідовують наслідки обстрілів
 
Унаслідок обстрілів у багатоповерхівках було вибито понад 2 тисячі вікон у квартирах і ще 616 – у під'їздах. Також зафіксовано пошкодження 277 балконних склінь, 45 вхідних дверей і 39 дахів.
 
Станом на ранок 1 травня комунальні служби вже закрили майже 1,5 тисячі квартирних вікон і половину пошкоджених контурів у під’їздах. Закрито 167 балконних конструкцій, встановлено 26 дверей і полагоджено 14 покрівель.
 
У Харкові комунальники ліквідовують наслідки обстрілів У Харкові комунальники ліквідовують наслідки обстрілів
 
Міські служби продовжують роботи з відновлення, аби якомога швидше забезпечити людям елементарний захист і тепло.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що кількість ворожих обстрілів міста Харкова у квітні стала рекордною з початку повномасштабної війни.
 
У Харкові комунальники ліквідовують наслідки обстрілів
 
У Харкові комунальники ліквідовують наслідки обстрілів
Тэги:  благоустрій, обстріл, харків, агрессия россии
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