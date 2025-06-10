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10.06.2025  18:52   Рита Парфенова

Україна повернула з полону поранених військових: відбувся новий етап обміну

10 червня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та росією. Додому повернулися важкопоранені та поранені захисники з різних силових структур. Кількість звільнених наразі не розголошується.

Новий обмін полоненими

Сьогодні, 10 червня, відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та російською федерацією. В рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі, вдалося звільнити групу важкопоранених і поранених українських військових.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає РЕДПОСТ. За його словами, всі звільнені бійці потребують негайної медичної допомоги.

До України повернулися військовослужбовці з різних підрозділів Сил оборони та безпеки: Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Точна кількість звільнених наразі не оприлюднюється.

«Обміни мають продовжуватися. Робимо все можливе, щоб знайти та повернути кожного й кожну з полону. Вдячний усім, хто долучається до цієї важливої справи», – зазначив Президент.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 9 червня відбувся перший етап нового обміну між Україною та Росією. До України повернулися військові МВС, серед них – нацгвардійці та прикордонники віком до 25 років, які перебували в полоні ще з 2022 року.

Тэги:  обмін полоненими
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