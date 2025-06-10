У Харкові дівчина вдарила патрульного склянкою: суд узяв її під варту

У ніч на 8 червня в Харкові 19-річна дівчина під час конфлікту з поліцією завдала патрульному тілесних ушкоджень. Її затримали, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові поліцейські затримали 19-річну дівчину, яка напала на патрульного під час виїзду на виклик. Інцидент стався в ніч на 8 червня у квартирі на вулиці 92-Бригади.
На місце події правоохоронці прибули за зверненням сусідки, яка поскаржилась на порушення тиші. В оселі перебували дівчина та її 23-річний хлопець – обидва були напідпитку та поводилися зухвало. Під час спілкування з поліцією дівчина несподівано вдарила одного з патрульних склянкою по голові. Потерпілого доправили до лікарні.
За фактом нападу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – насильство щодо працівника правоохоронного органу. Того ж дня правопорушницю затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру.
10 червня суд обрав дівчині запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. За вчинене їй загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі.
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