10.06.2025 19:27 Рита Парфенова

У Київському районі Харкова триває відновлення житлового будинку після обстрілу (фото)

У Харкові продовжується ремонт багатоквартирних будинків, що постраждали від ворожих атак. У Київському районі будівельники вже відновлюють стіни та дах одного з пошкоджених чотириповерхових будинків.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, в Харкові тривають роботи з відновлення житлової інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських обстрілів.

Один із прикладів – багатоквартирний будинок у Київському районі, де ремонт проводить Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції.

У чотириповерховій будівлі вже демонтували зруйновані конструкції. Наразі фахівці відновлюють стіни й покрівлю, а також монтують нову кроквяну систему – основу для майбутнього даху.

Після завершення основних конструктивних робіт у будинку встановлять нові вікна, замінять пошкоджені інженерні мережі, утеплять фасад і виконають його фарбування.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Салтівському районі Харкова тривають відновлювальні роботи в багатоквартирному будинку, який постраждав під час бойових дій.