10.06.2025 18:23 Рита Парфенова

У Богодухівському районі затримали чоловіка, який ловив рибу сітками під час нерестової заборони

На ставку поблизу села Хрущова Миктівка викрили порушника, який виловив рибу забороненими знаряддями на понад 52 тис. грн збитків. Човен, сітки та улов вилучено, складено адмінпротокол.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

3 червня 2025 року під час рибоохоронного рейду на водоймі поблизу села Хрущова Миктівка Богодухівського району було виявлено порушника природоохоронного законодавства. Чоловік здійснював незаконний вилов риби з човна за допомогою двох сіток з льоси, що є забороненими знаряддями лову.

У результаті порушення було добуто 13 окуныв та 7 плоскирок загальною вагою 3,6 кг. Розмір завданих збитків рибному господарству України склав 52 054 гривні.

Інспектори Харківського рибоохоронного патруля вилучили човен, сітки та незаконно добуту рибу. На громадянина складено адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Харківський рибоохоронний патруль нагадує, що з 1 квітня 2025 року на території області триває весняно-літня заборона на вилов водних біоресурсів у зв’язку з нерестом. Із відповідним наказом та переліком нерестовищ можна ознайомитися на сайті Управління Держрибагентства у Харківській області.

У період нересту забороняється використання будь-яких транспортних чи моторних суден у межах нерестовищ, за винятком суден, що належать органам рибоохорони та іншим уповноваженим державним структурам.

У разі виявлення фактів порушення правил рибальства, незаконного збуту риби або замору водних біоресурсів, громадян просять повідомляти про це за телефоном «Гарячої лінії»: (099) 549 23 59.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Олександрівському водосховищі, яке розташоване у Богодухівському районі, виявлено двох осіб які за допомогою човна ловили рибу забороненими знаряддями лову.