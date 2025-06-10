У Богодухівському районі затримали чоловіка, який ловив рибу сітками під час нерестової заборони

На ставку поблизу села Хрущова Миктівка викрили порушника, який виловив рибу забороненими знаряддями на понад 52 тис. грн збитків. Човен, сітки та улов вилучено, складено адмінпротокол.
Інспектори Харківського рибоохоронного патруля вилучили човен, сітки та незаконно добуту рибу. На громадянина складено адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Харківський рибоохоронний патруль нагадує, що з 1 квітня 2025 року на території області триває весняно-літня заборона на вилов водних біоресурсів у зв’язку з нерестом. Із відповідним наказом та переліком нерестовищ можна ознайомитися на сайті Управління Держрибагентства у Харківській області.
У період нересту забороняється використання будь-яких транспортних чи моторних суден у межах нерестовищ, за винятком суден, що належать органам рибоохорони та іншим уповноваженим державним структурам.
У разі виявлення фактів порушення правил рибальства, незаконного збуту риби або замору водних біоресурсів, громадян просять повідомляти про це за телефоном «Гарячої лінії»: (099) 549 23 59.
Комментариев: 0
День сприятливий для нових починань — можна сміливо братися за справи, до яких раніше не наважувалися приступити.
У Харкові ясна погода порадує нас вдень, але ненадовго, весь інший час небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
10 червня вважається Днем морозива, оскільки саме цього дня воно надійшло до масового продажу.
влажность:
давление:
ветер: