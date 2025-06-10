10.06.2025 13:40 Віталій Хіневич

На Харківщині виявили браконьєрів

На Олександрівському водосховищі виявили грубе порушення Правил рибальства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

6 червня державні інспектори виявили грубе порушення Правил рибальства

Так, на Олександрівському водосховищі, яке розташоване у Богодухівському районі, виявлено двох осіб які за допомогою човна ловили рибу забороненими знаряддями лову, а саме сітками з льоси у кількості 15 шт. В такий спосіб особи виловили: карась сріблястий - 64 екз., судак – 44 екз., лин – 40 екз., окунь – 7 екз., щука – 6 екз., лящ - 4 екз., товстолоб - 1 екз., краснопірка – 1 екз. Загальна вага склала близько 105,4 кг.

Збитки, завдані рибному господарству України, складають 377 672 грн. На місце події викликано СОГ. Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно добуті водні біоресурси вилучено. На осіб складені протоколи за ч.4 ст.85 КУпАП. За вказаним фактом відомості внесені до ЄДРДР за ч. 1 ст. 249 КК України.

Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

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