28.05.2025 14:15 Віталій Хіневич

15 фактів незаконного вилову риби виявлено на Краснопавлівському водосховищі

У період з 20 травня по 28 травня 2025 року, під час проведення рибоохоронних заходів на Краснопавлівському водосховищі, яке розташоване у Лозівському районі було задокументовано 15 грубих порушень Правил любительського рибальства.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Так, за даний період на водоймі були виявлені особи, які здійснювали вилов риби забороненими знаряддями лову (драч) методом багріння. Загальні збитки, нанесені рибному господарству України, складають 222 989 грн.

За даними фактами правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.4 ст.85 КУпАП, а також вживаються заходи щодо стягнення завданої шкоди. Заборонені знаряддя лову та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено.

Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині виявили браконьєра , який ловив рибу сітками.