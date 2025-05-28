15 фактів незаконного вилову риби виявлено на Краснопавлівському водосховищі

У період з 20 травня по 28 травня 2025 року, під час проведення рибоохоронних заходів на Краснопавлівському водосховищі, яке розташоване у Лозівському районі було задокументовано 15 грубих порушень Правил любительського рибальства.
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Сьогодні можливий справжній гормональний сплеск: емоції й бажання будуть зрозумілими, але надзвичайно сильними. Особливо це стосується любовної сфери.
У Харкові протягом дня зберігатиметься хмарна погода. До обіду – без опадів, а після полудня можливий невеликий дощ, який припиниться ближче до вечора.
Щороку 28 травня у світі відзначають День здоров’я жінок.
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