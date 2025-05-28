У Харкові затримано ворожого пропагандиста, який мріяв про захоплення Лівобережної України

СБУ викрила працівника харківського видавництва, який публічно підтримував агресію рф та виправдовував окупацію українських територій. Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, в Харкові затримали чергового прибічника «руського міра», який закликав до загарбання українських територій та підтримував збройну агресію рф.
Зловмисником виявився 45-річний працівник одного з найбільших видавництв регіону. За даними слідства, він систематично публікував проросійські коментарі у Telegram, зокрема закликав до захоплення Лівобережної України та приєднання Харкова до складу рф.
Чоловік заперечував агресію росії, називав окупацію українських територій «визволенням», а також радів ракетним ударам по позиціях Сил оборони. Лінгвістична експертиза підтвердила наявність протиправного змісту у його висловлюваннях.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за:
Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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