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28.05.2025  14:00   Рита Парфенова

У Харкові затримано ворожого пропагандиста, який мріяв про захоплення Лівобережної України

СБУ викрила працівника харківського видавництва, який публічно підтримував агресію рф та виправдовував окупацію українських територій. Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала харків’янина, який закликав рф захопити Лівобережну Україну

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, в Харкові затримали чергового прибічника «руського міра», який закликав до загарбання українських територій та підтримував збройну агресію рф.

Зловмисником виявився 45-річний працівник одного з найбільших видавництв регіону. За даними слідства, він систематично публікував проросійські коментарі у Telegram, зокрема закликав до захоплення Лівобережної України та приєднання Харкова до складу рф.

Чоловік заперечував агресію росії, називав окупацію українських територій «визволенням», а також радів ракетним ударам по позиціях Сил оборони. Лінгвістична експертиза підтвердила наявність протиправного змісту у його висловлюваннях.

СБУ затримала харків’янина, який закликав рф захопити Лівобережну Україну

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за:

  • ч. 1 та ч. 2 ст. 110 КК України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені повторно;
  • ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 КК України – виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф, вчинені повторно.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплекс оперативно-слідчих дій проводили співробітники СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки України викрила підривну пропагандистську діяльність ще одного харків'янина, який закликав до зміни державних кордонів України та виправдовував тимчасову окупацію рашистами українських територій.
Тэги:  колаборант, харків
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