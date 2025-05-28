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28.05.2025  13:43   Рита Парфенова

На Ізюмщині викрито колаборанта, який охороняв приміщення окупаційної адміністрації

22-річний мешканець селища Борова під час окупації добровільно працював охоронцем у псевдоустанові. Йому заочно оголошено підозру за колабораційну діяльність.

На Ізюмщині викрито колаборанта, який охороняв приміщення окупаційної адміністрації

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.
 
У Харківській області викрито чергового колаборанта — 22-річного жителя селища Борова Ізюмського району. За даними слідства, під час окупації населеного пункту військами рф він добровільно працевлаштувався до створеної загарбниками так званої «адміністрації» на посаду охоронця.
 
Чоловік перевіряв документи відвідувачів і забезпечував пропускний режим у приміщенні псевдоустанови, фактично сприяючи діяльності окупаційного режиму.
 
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Зараз фігурант переховується, правоохоронці готують матеріали для оголошення його у розшук.
 
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Тэги:  колаборант, харків
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