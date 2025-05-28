У Харкові чоловік «продав» складання іспиту в сервісному центрі МВС

48-річного харків’янина викрили у незаконному заробітку на «гарантованому складанні» іспитів для отримання водійських прав. За 8 тисяч гривень він обіцяв вплинути на рішення посадовців МВС.
7 травня харків’янин отримав обумовлену суму – 8000 гривень. А вже 23 травня жінка, якій він «допомагав», дійсно отримала водійське посвідчення.
Правоохоронці викрили чоловіка, наразі тривають слідчі дії та встановлюються інші можливі учасники цієї схеми. Досудове розслідування ведуть слідчі Слідчого управління ГУНП у Харківській області за оперативного супроводу Харківського управління ДВБ Нацполіції.
Фігуранту оголошено підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення службовою особою). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі до п’яти років або штраф до 8500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією майна.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що 55-річний харків’янин обіцяв за 13 тисяч гривень "допомогти" зі складанням іспиту на водійські права. Тепер йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Комментариев: 0
Сьогодні можливий справжній гормональний сплеск: емоції й бажання будуть зрозумілими, але надзвичайно сильними. Особливо це стосується любовної сфери.
У Харкові протягом дня зберігатиметься хмарна погода. До обіду – без опадів, а після полудня можливий невеликий дощ, який припиниться ближче до вечора.
Щороку 28 травня у світі відзначають День здоров’я жінок.
влажность:
давление:
ветер: