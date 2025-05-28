28.05.2025 13:27 Рита Парфенова

У Харкові чоловік «продав» складання іспиту в сервісному центрі МВС

48-річного харків’янина викрили у незаконному заробітку на «гарантованому складанні» іспитів для отримання водійських прав. За 8 тисяч гривень він обіцяв вплинути на рішення посадовців МВС.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру 48-річному чоловіку, який за гроші пропонував послуги з нібито «гарантованого» складання практичного іспиту для отримання водійського посвідчення. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За версією слідства, у березні 2025 року чоловік пообіцяв жінці допомогти пройти практичний іспит на право керування транспортними засобами категорії «С». За 7500 гривень він гарантував фіктивне навчання в автошколі – без відвідування занять, а ще за 8000 гривень – вплив на службових осіб сервісного центру МВС для успішного складання іспиту. Як стверджував підозрюваний, у нього були «зв’язки».

7 травня харків’янин отримав обумовлену суму – 8000 гривень. А вже 23 травня жінка, якій він «допомагав», дійсно отримала водійське посвідчення.

Правоохоронці викрили чоловіка, наразі тривають слідчі дії та встановлюються інші можливі учасники цієї схеми. Досудове розслідування ведуть слідчі Слідчого управління ГУНП у Харківській області за оперативного супроводу Харківського управління ДВБ Нацполіції.

Фігуранту оголошено підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення службовою особою). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі до п’яти років або штраф до 8500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією майна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 55-річний харків’янин обіцяв за 13 тисяч гривень "допомогти" зі складанням іспиту на водійські права. Тепер йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.