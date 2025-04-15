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15.04.2025  12:02   Рита Парфенова

У Харкові викрито шахрая, який за гроші обіцяв "вирішити питання" у сервісному центрі МВС

55-річний харків’янин обіцяв за 13 тисяч гривень "допомогти" зі складанням іспиту на водійські права. Тепер йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Правоохоронці викрили у Харкові 55-річного чоловіка, який пропонував послуги з «вирішення питань» у територіальному сервісному центрі МВС. Його заочно повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди для впливу на рішення посадової особи (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, у березні 2025 року мешканець Харкова запропонував знайомому допомогти з проходженням практичного іспиту на отримання посвідчення водія категорії «C». Спочатку він назвав вартість "послуги" — 14 тисяч гривень, згодом зменшив її до 13 тисяч.

Харків’янин вимагав 13 тисяч за іспит у ТСЦ

Під час спілкування шахрай посилався на нібито знайомства з працівниками сервісних центрів. Гроші він отримав 9 квітня поблизу одного з ТСЦ у Харкові. Саме там його і викрили правоохоронці.

Наразі триває розслідування, встановлюються можливі спільники у схемі. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримано 39-річного чоловіка, який вимагав 2000 доларів США за допомогу в ухиленні від мобілізації через вплив на представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Тэги:  шахрай, харків
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