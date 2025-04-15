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15.04.2025  12:30   Рита Парфенова

На Харківщині поліція швидко розшукала зниклого 17-річного хлопця

Підліток залишив домівку вночі, проте завдяки злагодженим діям поліції його знайшли вже за кілька годин. Жодних протиправних дій щодо нього не вчинено.

На Харківщині поліцейські знайшли зниклого підлітка за кілька годин

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У селищі Краснокутськ на Харківщині поліцейські оперативно розшукали 17-річного хлопця, який у ніч проти 15 квітня самовільно покинув місце проживання. Близько 01:40 до сектору поліцейської діяльності №1 Богодухівського районного відділу поліції звернулась місцева мешканка. Вона повідомила, що її вихованець зник, і додала, що подібні ситуації вже траплялися раніше, хоча жодних конфліктів у родині на момент зникнення не було.
 
До пошуків неповнолітнього одразу залучили весь особовий склад територіального підрозділу поліції. Уже невдовзі правоохоронці виявили хлопця на вулиці неподалік від його домівки та повернули до родини. З ним усе гаразд – жодного насильства чи інших протиправних дій не зафіксовано.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що підліток у Харкові пішов із дому та не виходив на зв'язок протягом трьох діб.
Тэги:  розшук, харків
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