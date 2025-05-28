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28.05.2025  12:52   Рита Парфенова

На Харківщині молодик викрав авто, влаштував ДТП і втік – поліція повідомила про підозру

22-річний житель Чугуєва взяв чужу Toyota Camry без дозволу, поїхав до Харкова, скоїв аварію в нетверезому стані та втік з місця пригоди. Тепер йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

На Харківщині молодик викрав авто, потрапив у ДТП і втік

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині поліцейські Чугуївського району повідомили про підозру 22-річному чоловіку, який викрав автомобіль знайомого, влаштував на ньому ДТП у Харкові та залишив місце події. Про це 28 травня повідомила пресслужба поліції Харківщини.

Зловмисник скористався тим, що господаря не було вдома, та взяв автомобіль Toyota Camry, нібито залишений йому для ремонту. Без дозволу поїхав кататися до Харкова, де не впорався з керуванням у стані алкогольного сп’яніння та потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. З місця аварії молодик утік.

На Харківщині молодик викрав авто, потрапив у ДТП і втік

Про зникнення автівки правоохоронцям повідомив 41-річний мешканець Чугуєва – власник машини. Вже незабаром поліція встановила особу і місцезнаходження правопорушника. Під час слідчих дій чоловік визнав, що самовільно взяв авто, проте не зміг пояснити своїх мотивів.

На Харківщині молодик викрав авто, потрапив у ДТП і втік

Наразі фігуранту оголошено про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

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Тэги:  угон, виткрадення, дтп, харків
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