28.05.2025 12:36 Рита Парфенова

ОТУ «Харків» спростувало дані про перекидання 50-тисячного угруповання рф до кордону

Інформація, поширена деякими іноземними медіа про підготовку нового масштабного наступу на Харків, не відповідає дійсності.

Як повідомляє РЕДПОСТ, оперативно-тактичне угруповання «Харків» офіційно спростувало повідомлення закордонних медіа про нібито перекидання росією 50-тисячного військового угруповання до кордону з Україною в межах Харківської області. У заяві йдеться, що такі повідомлення не відповідають дійсності.

Раніше іноземні ЗМІ з посиланням на «західних аналітиків» заявили про підготовку нової масштабної наступальної операції рф на Харків. За їх словами, російська армія нібито передислокувала значну кількість військ із Курської області до українського кордону.

Українські військові наголошують, що ця інформація не підтверджується, і просять як вітчизняні, так і закордонні медіа ретельно перевіряти дані перед поширенням. У разі виникнення питань журналістів закликають звертатися до офіційних комунікаційних підрозділів Сил оборони України.

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