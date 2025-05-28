28.05.2025 11:46 Рита Парфенова

Окупанти здійснили понад 500 обстрілів на Харківському напрямку

Ситуація в зоні відповідальності ОТУ «Харків» залишається напруженою. Протягом доби російські війська девʼять разів намагалися прорватися біля Вовчанська, Западного, Строївки, Фиголівки та Довгенького.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 28 травня оперативна ситуація на Харківському напрямку залишається складною, суттєвих змін не зафіксовано. За добу російські війська здійснили 500 обстрілів українських позицій, застосувавши 109 дронів-камікадзе.

Противник девʼять разів намагався атакувати оборонні рубежі поблизу населених пунктів Вовчанськ, Западне, Строївка, Фиголівка та Довгеньке. Усі ворожі спроби були відбиті.

Сили оборони України завдали суттєвих втрат окупаційним військам. Протягом доби було знищено або виведено з ладу 64 військових противника, з яких 19 – безповоротно. Також ворог втратив 49 одиниць озброєння і техніки, зокрема:

3 артилерійські системи;

3 автомобілі;

57 безпілотників;

4 одиниці спеціалізованої техніки.

Крім того, українські сили ліквідували 91 укриття для особового складу російських військ.

ОТУ «Харків» наголошує: ситуація залишається під контролем. Сили оборони продовжують виконувати завдання із стримування російської агресії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 27 травня російські війська дев’ять разів намагалися прорвати українську оборону на Харківському напрямку та двічі атакували в районі Куп’янська.