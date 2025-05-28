28.05.2025 08:37 Рита Парфенова

На Харківському напрямку зафіксовано дев’ять атак армії рф, ще дві – на Куп’янському

Протягом 27 травня російські війська дев’ять разів намагалися прорвати українську оборону на Харківському напрямку та двічі атакували в районі Куп’янська. Усі спроби штурму були відбиті.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Ситуація на Харківському напрямку залишалася напруженою. Російські війська дев’ять разів атакували позиції Сил оборони України в районах населених пунктів Вовчанськ, Западне, Строївка, Фиголівка та Довгеньке. Всі ворожі спроби просування були зупинені українськими захисниками.

На Куп’янському напрямку також зафіксовано активність противника. Протягом минулої доби ворог двічі здійснював штурмові дії у районі Загризового, однак українські оборонці успішно відбили ці атаки.

Сили оборони України продовжують тримати оборону та стримувати ворожий наступ на всіх напрямках.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок атаки російських безпілотників 28 травня поранення отримали мешканці Харківського та Чугуївського районів, серед них – дитина.