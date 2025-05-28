28.05.2025 08:22 Рита Парфенова

Уламки російського безпілотника пошкодили залізничну колію на Харківщині

28 травня залізнична інфраструктура на Харківщині знову опинилась під атакою. Через падіння уламків ворожого дрона на колію тимчасово призупиняли рух поїздів.

Залізнична інфраструктура Харківської області 28 травня зазнала атаки з боку російських безпілотників. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Один із ворожих дронів було збито, проте його уламки впали на залізничну колію.

Щоб забезпечити безпеку, залізничники тимчасово призупинили рух поїздів. На місце події оперативно прибули рятувальники та працівники поліції, які обстежили територію та знешкодили залишки ворожого БпЛА.

Після проведення необхідних заходів, рух на пошкодженій ділянці було швидко відновлено. Унаслідок інциденту постраждалих серед пасажирів і залізничників немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок атаки російських безпілотників 28 травня поранення отримали мешканці Харківського та Чугуївського районів, серед них – дитина.