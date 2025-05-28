Вісім людей постраждали через нічні удари дронів рф по Харківщині

Унаслідок атаки російських безпілотників 28 травня поранення отримали мешканці Харківського та Чугуївського районів, серед них – дитина.
Проти ночі 28 травня військові рф били дронами по населенним пунктам Харківщини. Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації, передає РЕДПОСТ.
Зокрема, в селі Васищеве Харківського району (Безлюдівська громада) внаслідок атаки дронів було травмовано трьох чоловіків віком 51, 43 та 59 років. Також постраждала 4-річна дівчинка – у неї зафіксовано гостру реакцію на стрес.
Ще одна атака сталася в селі Есхар Чугуївського району (Новопокровська громада). Тут поранення отримали четверо місцевих мешканців – двоє чоловіків віком 63 і 80 років та жінки віком 63 і 71 рік.
Медики надали всім постраждалим необхідну допомогу. Дані про руйнування інфраструктури та житлових будівель уточнюються.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти ударами по Харківщині пошкодили більше півсотні будинків.
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Сьогодні можливий справжній гормональний сплеск: емоції й бажання будуть зрозумілими, але надзвичайно сильними. Особливо це стосується любовної сфери.
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