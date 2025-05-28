У лікарні помер чоловік, поранений під час масованої атаки дронів (фото)

Після масованої атаки дронів-камікадзе на селища Васищеве та Есхар Харківської області обласна прокуратура відкрила кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів.
У ніч на 28 травня передмістя Харкова зазнало потужних ударів російських безпілотників. За інформацією Харківської обласної прокуратури, досудове розслідування розпочато за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України), повідомляє РЕДПОСТ.
Згідно з даними слідства, в період з 00:30 до 01:00 щонайменше дев’ять ворожих БпЛА атакували територію приватного підприємства у селищі Васищеве Харківського району. Унаслідок влучань виникла пожежа, пошкоджено складські приміщення та техніку. Поранення дістали троє охоронців. Також постраждала 4-річна дівчинка, яка перебувала поруч із місцем вибуху — у неї гостра стресова реакція.
Близько 01:20 ворожі безпілотники вдарили по селищу Есхар Чугуївського району. Пошкоджень зазнали приватні й багатоквартирні будинки, а також місцеве кафе. Поранення отримав 85-річний чоловік, якого госпіталізували, однак врятувати його не вдалося — він помер у лікарні. Ще троє мешканців дістали тілесні ушкодження та психологічні травми.
За попередньою інформацією, для атаки окупанти використовували дрони типу «Герань-2».
Прокурори спільно з поліцейськими документують злочини збройних сил рф, збирають докази та фіксують наслідки атак для подальшого притягнення винних до відповідальності.
Раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни здійснили атаки на шість населених пунктів Харківщини – є загиблий і поранені.
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