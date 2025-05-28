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28.05.2025  10:48   Рита Парфенова

FPV-дрони бригади «Форпост» завдають ударів по позиціях окупантів на Вовчанському напрямку (відео)

На Вовчанському напрямку українські військові з бригади «Форпост» за допомогою FPV-дронів уражають живу силу та техніку противника, знищуючи загрозу ще на підступах до українських позицій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

На Вовчанському напрямку підрозділи бригади «Форпост» продовжують вести прицільну боротьбу з силами противника. FPV-дрони підрозділу завдають точкових ударів по ворожій піхоті та техніці, знищуючи загрозу до того, як вона наблизиться до українських позицій.

Оператори дронів демонструють чітку та злагоджену роботу, яка дозволяє вчасно виявляти цілі та ефективно їх уражати. Завдяки технічній перевазі й оперативності, військові тримають ініціативу на своїй стороні.

Бригада «Форпост» продовжує діяти на випередження, зберігаючи обороноздатність і контроль над ситуацією на цій ділянці фронту.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як прикордонники ДПСУ за допомогою безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» нищать склади з боєкомплектами та бронетехніку окупантів на Харківщині.

Тэги:  сталевий кордон, харків
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