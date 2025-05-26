Жінка, яка співпрацювала з окупантами в Курилівці, постане перед судом у Харкові

58-річну мешканку Куп’янщини обвинувачують у колабораційній діяльності – під час окупації вона очолила підприємство, створене росіянами, і допомагала військовим рф. Справу передано до суду.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Куп’янська окружна прокуратура Харківської області затвердила обвинувальний акт щодо 58-річної жінки, яку обвинувачують у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Справу скеровано до суду.
Слідством встановлено, що під час тимчасової окупації села Курилівка Куп’янського району обвинувачена добровільно пішла на співпрацю з представниками держави-агресора. У липні 2022 року вона стала керівницею окупаційного підприємства з назвою «Военный городок» при так званій військово-цивільній адміністрації Куп’янського району, яке було створене на базі українського комунального підприємства.
На цій посаді жінка займалася організацією роботи підприємства: зокрема, складала заяви на фінансування і пояснювальні записки для окупаційної влади, забезпечувала виплату заробітної плати працівникам у російських рублях та готувала відповідну звітність.
Крім того, вона організувала доступ російських військових до водонапірної станції, передавала їм ресурси підприємства – житло, а також приміщення для зберігання військової техніки.
Після звільнення території жінка переїхала до Харкова, намагаючись уникнути відповідальності. Втім, її викрили – правоохоронці зібрали докази та затримали підозрювану.
Наразі вона перебуває під вартою. Розгляд справи відбудеться в Основʼянському районному суді м. Харкова. За колабораційну діяльність їй загрожує від 5 до 10 років ув’язнення, з можливістю додаткового позбавлення права обіймати певні посади або займатися визначеною діяльністю на строк від 10 до 15 років, а також із конфіскацією майна або без такої.
Досудове розслідування у справі здійснювалося слідчими Куп’янського районного відділу поліції під оперативним супроводом Управління СБУ в Харківській області.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині засуджено жінку, яка допомогала окупантам керувати фінансами, а потім втекла.
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Логіка може підвести, тож у фінансових питаннях виявляйте обережність, а в інших – стримуйте пориви, щоб не пошкодувати про скоєне.
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