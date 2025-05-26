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26.05.2025  11:26   Рита Парфенова

На Харківщині п’яний водій намагався дати хабар поліцейським на блокпості

У Куп’янському районі Харківської області чоловік у стані алкогольного сп’яніння пропонував правоохоронцям 1700 гривень, щоб уникнути відповідальності. Йому повідомлено про підозру.

На Харківщині п’яний водій запропонував поліцейським хабар

Як повідомляє РЕДПОСТ, на початку травня у межах Вільхуватської територіальної громади Куп’янського району Харківської області поліцейські зведеного загону Головного управління Нацполіції в Луганській області зупинили автомобіль. За кермом перебував 54-річний чоловік із явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Його зупинили під час служби на одному з блокпостів. Для оформлення порушення на місце прибули працівники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Куп’янського районного відділу.

Правоохоронці запропонували водієві пройти тест на сп’яніння за допомогою алкотестера «Драгер». Прилад показав, що рівень алкоголю в крові чоловіка становив 0,43 проміле.

Під час оформлення адміністративного правопорушення водій спробував уникнути покарання – запропонував поліцейському хабар у розмірі 1700 гривень. Попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність, чоловік продовжував наполягати на передачі коштів.

На водія склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення – керування транспортом у стані алкогольного чи іншого сп’яніння.

Окрім цього, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі.

21 травня чоловікові офіційно повідомили про підозру у скоєнні злочину.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримали водія ВАЗ, який після позитивного тесту на алкоголь запропонував поліцейським хабар.

 

Тэги:  хабар, водій, харків
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