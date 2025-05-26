26.05.2025 10:43 Рита Парфенова

По Васищевому ударили 13 дронів-камікадзе: прокуратура розслідує воєнний злочин

Проти ночі 26 травня росіяни атакували передмістя Харкова ударними дронами типу «Герань-2». Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

У ніч на 26 травня приблизно з 00:30 до 1:30 по території приватного підприємства, розташованого в селі Васищеве Харківського району, було завдано удару ворожими ударними безпілотниками. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

Унаслідок атаки зазнали руйнувань і пошкоджень кілька виробничих та допоміжних приміщень. На об’єкті виникла масштабна пожежа, ліквідація якої на момент підготовки матеріалу ще триває.

За попередніми даними, російські війська застосували щонайменше тринадцять ударних безпілотників типу «Герань-2».

Слідчі Національної поліції разом із прокурорами наразі вживають усіх необхідних заходів для належної фіксації наслідків обстрілу й документування воєнного злочину, вчиненого представниками збройних формувань російської федерації.

Під процесуальним керівництвом Харківської окружної прокуратури Харківської області вже розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що пожежу після атаки дронами у Васищевому гасять понад 50 рятувальників (фото).