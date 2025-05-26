26.05.2025 09:43 Рита Парфенова

Пожежу після атаки дронами у Васищевому гасять понад 50 рятувальників (фото)

У ніч на 26 травня російські дрони атакували підприємство в селищі Васищеве Харківського району. Пожежу на місці досі ліквідують.



Фото: ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Уночі проти 26 травня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території приватного підприємства в селищі Васищеве Безлюдівської громади Харківського району.

У результаті влучань зруйновано частину складської будівлі, виникла масштабна пожежа.

На місці працюють понад 50 рятувальників, триває ліквідація загоряння.

Попередньо – загиблих і постраждалих немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 25 по 26 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 23 рази виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких виникли через російські обстріли.