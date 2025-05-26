Пожежу після атаки дронами у Васищевому гасять понад 50 рятувальників (фото)

У ніч на 26 травня російські дрони атакували підприємство в селищі Васищеве Харківського району. Пожежу на місці досі ліквідують.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Уночі проти 26 травня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території приватного підприємства в селищі Васищеве Безлюдівської громади Харківського району.
У результаті влучань зруйновано частину складської будівлі, виникла масштабна пожежа.
На місці працюють понад 50 рятувальників, триває ліквідація загоряння.
Попередньо – загиблих і постраждалих немає.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 25 по 26 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 23 рази виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких виникли через російські обстріли.
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У Харкові 26 травня очікується мінлива хмарність без опадів, протягом дня – пориви вітру 15–20 м/с.
Щороку 26 травня відзначають Всесвітній день рудих.
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