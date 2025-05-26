26.05.2025 08:25 Рита Парфенова

У передмісті Харкова з першої години ночі ДСНС гасить пожежу після масованого удару БпЛА

Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону здійснили 41 виїзд. Масштабна пожежа у Васищевому триває.

За минулу добу рятувальники Харківської області загасили дві пожежі, спричинені ворожими атаками. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Зранку 25 травня війська рф обстріляли з реактивних систем залпового вогню лісовий масив поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району. Через це зайнялася хвойна підстилка лісу на площі близько 4 гектарів. Пожежу гасили три підрозділи ДСНС на автоцистернах разом із пожежним модулем лісгоспу, працюючи під загрозою повторних ударів.

У ніч на 26 травня масований удар безпілотниками спричинив масштабну пожежу на території приватного підприємства в селищі Васищеве Харківського району. На момент публікації жертв немає, ліквідація пожежі триває.

Також 25 травня рятувальники перевірили територію міста Куп’янськ після ворожого авіаудару. Унаслідок влучання керованої авіабомби в приватний будинок загинули дві особи, ще троє постраждали. Пошкоджено чотири житлових будинки та п’ять господарчих споруд.

Окрім цього, впродовж доби в природних екосистемах Харківщини зафіксовано 14 пожеж на площі понад 140 гектарів.

Усього з 25 по 26 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 41 оперативний виїзд:

23 на гасіння пожеж, 2 з них – через обстріли;

1 на проведення аварійно-рятувальних робіт;

1 на перевірку місць ударів;

10 виїздів на допомогу населенню;

6 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російська армія завдала двох авіаційних ударів по Купʼянську 25 травня. Серед загиблих – цивільні жінки.