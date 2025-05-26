    
Главная Новини Харкова Армія Російські війська здійснили вісім атак на Харківщині
26.05.2025  08:08   Рита Парфенова

Російські війська здійснили вісім атак на Харківщині

Протягом доби противник шість разів штурмував українські позиції на Харківському напрямку і двічі – на Куп’янському. Всі атаки були відбиті Силами оборони.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

25 травня на Харківському напрямку війська рф здійснили шість штурмових атак поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дві спроби прориву противника – в районах населених пунктів Кругляківка та Нова Кругляківка. В обох випадках українські захисники відбили атаки та не допустили просування ворога.

генштаб зсу мапа

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська здійснили щонайменше чотири атаки на позиції українських захисників у районі Вовчанська, Строївки, Красного Першого та Нової Кругляківки.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.05 Армія На Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано 10 атак ворога за добу 22.05 Армія Окупанти здійснили 10 атак на Харківщині 21.05 Армія Російські штурми поблизу Вовчанська, Строївки та Нової Кругляківки не мали успіху
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 