26.05.2025 08:08 Рита Парфенова

Російські війська здійснили вісім атак на Харківщині

Протягом доби противник шість разів штурмував українські позиції на Харківському напрямку і двічі – на Куп’янському. Всі атаки були відбиті Силами оборони.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

25 травня на Харківському напрямку війська рф здійснили шість штурмових атак поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дві спроби прориву противника – в районах населених пунктів Кругляківка та Нова Кругляківка. В обох випадках українські захисники відбили атаки та не допустили просування ворога.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська здійснили щонайменше чотири атаки на позиції українських захисників у районі Вовчанська, Строївки, Красного Першого та Нової Кругляківки.